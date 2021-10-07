خطة أمنية لعودة الدوام الجامعي

الوكيل الاخباري– أكد مدير ادارة السير العميد فراس الصعوب أنه تم وضع خطة مرورية استباقية تترافق مع عودة التدريس في الجامعات يوم الاحد المقبل لضمان انسيابية الطرق وتأمين الوصول الامن للطلاب.

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وأوضح العميد الصعوب، أنه سيتم زيادة اعداد مرتبات السير وانتشارهم وتوزيعهم على مداخل الجامعات والشوارع المحيطة بالجامعات وعلى مراكز انطلاق الحافلات من والى الجامعات للتأكد من التزام السائقين بمسار الخط والرقابة ايضا على سعة الحافلات وعدم تحميل أي ركاب يتجاوز السعة المقررة بعد ان اصبحت 100%



وأشاد العميد الصعوب بتعاون المواطنين في الالتزام بقانون السير الذي سيكون له الاثر البالغ في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.



