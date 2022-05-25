خطة عمل لتحسين تقييم بلدية عجلون في جائزة البلدية المميزة

الوكيل الاخباري - دعا رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول إلى تفعيل المؤسسية في العمل من خلال النهج التشاركي والعمل بروح الفريق الواحد بهدف رفع مستوى اداء موظفي البلدية لتحقيق النتائج المميزة وضمان استدامتها وتفعيل الطاقات الكامنة لدى البلدية ووضعها موضع التنفيذ.



وأشار الزغول خلال ترؤسه اجتماعاً لمديري مديريات البلدية في القرية الحضرية اليوم الأربعاء، إلى إيجاد آلية عمل واضحة لتطوير عمل البلدية ورفع قدرتها وكفاءتها كمؤسسة خدمية لتحسين دورها التنموي وتطوير العمل البلدي.

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