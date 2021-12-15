خطة لإدماج النوع الاجتماعي في القطاع السياحي

الوكيل الإخباري - قالت وزارة السياحة والآثار، إنها وضعت خطة عمل تتضمن العديد من البرامج والمشروعات التي تعزز إدماج النوع الاجتماعي وزيادة عمل المرأة في القطاع السياحي، إضافة الى تمكينها للمشاركة بالعمل.

اضافة اعلان



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي الأربعاء، أن الخطة التي سيجري العمل عليها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تتضمن محاور التشغيل والتوظيف، المؤسسة، التمكين الاقتصادي، التعليم والتدريب، والقيادة.



وبينت أنه جرى عقد عدة لقاءات مع المانحين والداعمين الدوليين، بحضور أمين عام الوزارة عماد حجازين، لتحديد بنود الخطة التي جاءت بالتشاور مع ممثلين من الجمعيات السياحية المتخصصة والنساء العاملات بالقطاع وصاحبات مشروعات صغيرة ومتوسطة.



وأشارت الوزارة إلى أن اللقاءات تناولت التحديات التي تعيق المشاركة الاقتصادية للمرأة بالقطاع السياحي، وسلطت الضوء على التوصيات المقترحة حول كيفية تحسين الوضع، وكسر الحواجز التي تستبعد النساء من الحصول على فرص عمل متكافئة في القطاع، إضافة إلى مشكلة تفشي فيروس كورونا التي أثرت على القطاع وأدت إلى مزيد من التأخير في أي تقدم تم إحرازه في هذا الشأن.

