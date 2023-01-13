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الجمعة، 13-01-2023 08:10 م

خطوبة الناشط لورنس المنسي

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الوكيل الاخباري - أعلن المشهور الأردني عبر منصات التواصل الاجتماعي، لورنس المنسي قراءة فاتحته على فتاة من عائلة "آل الشوبكي"، ومن خلال مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام".

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وعلق على مقطع الفيديو قائلا: " تم قراءة فاتحتي بمن كتبها الله شريكة لحياتي ، اللهم اجعلها لي كما أحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا لك كما تُحب وترضى وبارك لنا وعلينا واجمع بيننا بالمودة والرحمة، واتشرف ب نسبي ل ال الشوبكي ".


وفي وقت سابق، أعلن المشهور الأردني فسخ ارتباطه من فتاة خارج الأردن فيما نشر الشاب خبر الانفصال عن خطيبته من خلال حسابه الرسمي على منصة انستغرام بإعلان رسمي.

 




 

 


 

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