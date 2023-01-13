خطوبة الناشط لورنس المنسي

الوكيل الاخباري - أعلن المشهور الأردني عبر منصات التواصل الاجتماعي، لورنس المنسي قراءة فاتحته على فتاة من عائلة "آل الشوبكي"، ومن خلال مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام".

اضافة اعلان



وعلق على مقطع الفيديو قائلا: " تم قراءة فاتحتي بمن كتبها الله شريكة لحياتي ، اللهم اجعلها لي كما أحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا لك كما تُحب وترضى وبارك لنا وعلينا واجمع بيننا بالمودة والرحمة، واتشرف ب نسبي ل ال الشوبكي ".



وفي وقت سابق، أعلن المشهور الأردني فسخ ارتباطه من فتاة خارج الأردن فيما نشر الشاب خبر الانفصال عن خطيبته من خلال حسابه الرسمي على منصة انستغرام بإعلان رسمي.

