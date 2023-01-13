خطوبة الناشط لورنس المنسي

الوكيل الاخباري - أعلن المشهور الأردني عبر منصات التواصل الاجتماعي، لورنس المنسي قراءة فاتحته على فتاة من عائلة "آل الشوبكي"، ومن خلال مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام".
وعلق على مقطع الفيديو قائلا: " تم قراءة فاتحتي بمن كتبها الله شريكة لحياتي ، اللهم اجعلها لي كما أحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا لك كما تُحب وترضى وبارك لنا وعلينا واجمع بيننا بالمودة والرحمة، واتشرف ب نسبي ل ال الشوبكي ".
وفي وقت سابق، أعلن المشهور الأردني فسخ ارتباطه من فتاة خارج الأردن فيما نشر الشاب خبر الانفصال عن خطيبته من خلال حسابه الرسمي على منصة انستغرام بإعلان رسمي.