خط نقل سياحي بين المثلث الذهبي العقبة ورم والبترا

الوكيل الإخباري - دشنت شركة النقليات السياحية (جت)، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الخميس، خط النقل السياحي المنتظم بين المثلث الذهبي السياحي العقبة، رم، والبترا.

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وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت خلال حفل التدشين، ان الهدف من اطلاق هذا الخط الجديد هو زيادة العوامل الجاذبة للسياحة وتسهيل الوصول لمنطقة المثلث الذهبي من قبل السياح ضمن خط نقل سياحي منتظم بأعلى معايير الراحة والأمان.



وأشار إلى أن العقبة عادت وبالتدريج هذا العام لاستقبال المجموعات السياحية والطيران منخفض التكاليف، كما تم افتتاح خطوط طيران جديدة مع عواصم ومدن أوروبية وعودة العقبة على خارطة السفن السياحية، موضحا ان هذا الامر يحتاج لوجود الخط الذي يعزز من زيادة أعداد السياح الزائرين للمثلث الذهبي.



من جانبه، بين مدير دائرة نقل الركاب في الشركة رائد حداد انه وبعد اطلاق السلطة استراتيجيتها الجديدة للسياحة ضمن الرؤية الملكية للمنطقة الخاصة، ارتأت الشركة بالتعاون مع السلطة أن تطلق هذا الخط للمثلث الذهبي بمواعيد رحلات منتظمة واسعار معلنة من خلال مكتبها بجانب ميدان الشريف الحسين بن علي ومعتمدة من هيئة تنظيم قطاع النقل.



وأكد أن هذا الخط يخدم السياح و المواطنين والزائرين لمنطقة المثلث الذهبي من خلال احدث الباصات السياحية التي توفر الراحة والأمان للركاب.