الخميس 23-12-2021
الوكيل الاخباري

الآثار العامة تطلق موسمها الثقافي ومبادرة آثارنا رمز انتمائنا

خط نقل سياحي بين المثلث الذهبي العقبة ورم والبترا

7 إصابات بحادث تصادم بين حافلتين.. صورة

ثبوت إصابة 14 حالة جديدة بمتحور أوميكرون في الأردن

الشبول: 100 حالة مشتبه بإصابتها بمتحور أوميكرون

الحكومة تُعلن وصول أول شحنة فحص "بي سي آر" خاصة بمتحور أوميكرون إلى الأردن

التربية تعمم تأخير دوام الفصل الدراسي الثاني للبرامج التعليمية الأجنبية

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس نهاية الأسبوع.. وتحذّر

بالأسماء.. مدعوون لإجراء مقابلات شخصية في وزارة الصحة

ارتفاع أسعار الذهب محليا

الخميس، 23-12-2021 01:04 م

خط نقل سياحي بين المثلث الذهبي العقبة ورم والبترا

نقل


الوكيل الإخباري - دشنت شركة النقليات السياحية (جت)، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الخميس، خط النقل السياحي المنتظم بين المثلث الذهبي السياحي العقبة، رم، والبترا.

اضافة اعلان


وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت خلال حفل التدشين، ان الهدف من اطلاق هذا الخط الجديد هو زيادة العوامل الجاذبة للسياحة وتسهيل الوصول لمنطقة المثلث الذهبي من قبل السياح ضمن خط نقل سياحي منتظم بأعلى معايير الراحة والأمان.


وأشار إلى أن العقبة عادت وبالتدريج هذا العام لاستقبال المجموعات السياحية والطيران منخفض التكاليف، كما تم افتتاح خطوط طيران جديدة مع عواصم ومدن أوروبية وعودة العقبة على خارطة السفن السياحية، موضحا ان هذا الامر يحتاج لوجود الخط الذي يعزز من زيادة أعداد السياح الزائرين للمثلث الذهبي. 


من جانبه، بين مدير دائرة نقل الركاب في الشركة رائد حداد انه وبعد اطلاق السلطة استراتيجيتها الجديدة للسياحة ضمن الرؤية الملكية للمنطقة الخاصة، ارتأت الشركة بالتعاون مع السلطة أن تطلق هذا الخط للمثلث الذهبي بمواعيد رحلات منتظمة واسعار معلنة من خلال مكتبها بجانب ميدان الشريف الحسين بن علي ومعتمدة من هيئة تنظيم قطاع النقل.


وأكد أن هذا الخط يخدم السياح و المواطنين والزائرين لمنطقة المثلث الذهبي من خلال احدث الباصات السياحية التي توفر الراحة والأمان للركاب.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ن

إعداد دراسة التقييم البيئي للاستراتيجية الوطنية للسياحة

main_image601bccf5356e4

توقيف ممرض لقبوله رشوة واستخراجه شهادات كاذبة لتلقي مطاعيم كورونا

140458

الحبس سنة لطالب جامعي زوّر شهادة لقاح كورونا

image - 2021-12-23T133232.206

فصل 180 معاملة إزالة شيوع في إربد

اثار

الآثار العامة تطلق موسمها الثقافي ومبادرة آثارنا رمز انتمائنا

WhatsApp Image 2021-12-23 at 12.56.24 PM

استيتية: فرص كبيرة للشباب للانخراط في سوق العمل المهني

أخبار متعلقة
بترا 2

جولة سياحية أوروبية بواسطة سيارات مجهزة في المثلث الذهبي