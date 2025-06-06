سهم تسلا ينهار بعد اشتباك ناري بين ترامب وماسك

ويوم أمس الخميس، هبط سهم شركة "تسلا" لصانعة السيارات الكهربائية بنسبة 14.26% إلى 284.70 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ بداية مايو الماضي.
وجاء الهبوط بعد معركة كلامية تحوّلت إلى تبادل الاتهامات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك.
وذكر ترامب أن ماسك انتقد مشروع قانون الضرائب المقترح لأنه يتضمن إلغاء الحوافز الضريبية للمركبات الكهربائية.
وجاء ذلك بعد أيام من انتقاد ماسك لمشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف مشروع القانون بأنه "عمل مثير للاشمئزاز".
روسيا اليوم
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