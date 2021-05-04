خلية الأزمة توجه نداءً للمواطنين والمقيمين

الوكيل الاخباري -

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تدعو عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأخوة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام في التعليمات المعلنة، وذلك تجنباً لحدوث ازدحامات شديدة في محيط وداخل مراكز التطعيم، الأمر الذي يساعد في نشر وباء كوفيد/١٩، لذا يؤكد المركز على مايلي:- عدم مراجعة الأشخاص الذين تخلفوا عن مواعيد الجرعة الأولى الى مراكز التطعيم لحين جدولة مواعيدهم وتحديدها من جديد- ضرورة الالتزام في اليوم والوقت المحدد في رسالة الموعد- الاكتفاء بمرافق واحد فقط لكبار السن والحالات الخاصة.كما تؤكد عمليات خلية الأزمة على انه تم رفع الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز التطعيم خلال هذه الفترة وضمن مواعيد محددة ومجدولة مسبقاً