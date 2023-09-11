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الإثنين، 11-09-2023 05:35 م

دائرة الآثار تنظم دورة تدريبية لموظفيها بعنوان "النشر العلمي"

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الوكيل الاخباري - نظمت دائرة الآثار العامة، في المركز الأميركي للأبحاث، اليوم الإثنين، دورة تدريبية لموظفيها بعنوان "النشر العلمي"، وذلك بالتعاون مع مشروع استدامة الإرث الثقافي بمشاركة المجتمعات المحلية (SCHEP).

وأكد مدير عام الدائرة الدكتور فادي بلعاوي، أهمية النشر العلمي بطريقة صحيحة ودقيقة، لما له من أهمية للباحث الأثري، مبيناً أن النشر العلمي يساعد في زيادة أعداد الدراسات واستخلاص نتائج جديدة.

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