دائرة قاضي القضاة : 6% من عقود الزواج في الأردن مشروطة أبرزها عدم الزواج من اخرى والعصمة

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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كشف الناطق الرسمي باسم دائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور أشرف العمري أن 6% من اجمالي عقود الزواج المسجلة في المملكة تضمنت شروطا مقترنة بالعقد من احد الزوجين تجاه الآخر حيث يجيز قانون الاحوال الشخصية الاردني الاشتراط في العقد اذا كان يحقق مصلحة للزوجين ولا يناقض مقتضى العقد .



وقال العمري لـ" الوكيل الإخباري"، إن من أبرز الشروط في عقود الزواج هي تحديد مكان السكن وما يتعلق بعمل الزوجة وعدم الزواج من أخرى وإكمال التعليم بالإضافة إلى تضمن بعض العقود اشتراط الزوجة ان تكون العصمة بيدها .



وأضاف أن الطلاق بالتراضي بين الزوجين تصدر أكثر أنواع الطلاق للعام السابق يليه التفريق القضائي وفقاً لاحصائيات دائرة قاضي القضاة لأحدث احصاء تم نشره



وكانت قد سجلت في المملكة 63834 حالة زواج و3681 حالة طلاق من زواج العام ذاته في عموم المملكة وفقاً للتقرير الاحصائي الصادر عن دائرة قاضي القضاة لعام 2022.

