الثلاثاء 17-01-2023
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الثلاثاء، 17-01-2023 06:45 م

دخول السفير الأردني بتل أبيب إلى "الأقصى" بعد اعتراض إسرائيلي لطريقه

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الوكيل الاخباري - أكدت دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي دخل المسجد الأقصى المبارك وتجول في باحاته، مساء الثلاثاء، بعد اعتراض إسرائيلي لطريق السفير لدى دخوله الحرم القدسي الشريف.

وتحدث السفير المجالي مع المدير العام لدائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب الذي أطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

واستدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الإسرائيلي في عمّان، عصر الثلاثاء إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

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