إطلاق الدورة الثامنة لمشروع طريقي

الوكيل الاخباري - أطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، اليوم الاثنين، الدورة الثامنة من مشروع طريقي، استمراراً لدوره في دعم البرامج والأنشطة الهادفة في توفير فرص التدريب العملي والتقني، لرفع الميزة التنافسية للشباب الأردني لدخول سوق العمل.



وقال الصندوق، في بيان، إن المشروع يستهدف قطاعات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (ICT)، والتأمين المصرفي والصحي، والبيع بالتجزئة، والضيافة، وخدمة العملاء، والخدمات اللوجستية، وبرمجة الأنظمة المدمجة باستخدام لغة "مايكروبايثون" Embedded systems programing using MicroPaython Language.

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