دخول قرارات الحكومة بشأن الحظر حيز التنفيذ







الوكيل الإخباري - بدأ اليوم السبت العمل بالاجراءات الجديدة التي قررتها الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا، والتي خفضت من خلالها ساعات حظر التجول الليلي ساعتين.



ووفق الاجراءات الجديدة التي اعلنتها الحكومة الاسبوع الماضي، يبدأ الحظر الجزئي اليوم السبت عند الساعة الحادية عشرة ليلا للمنشآت والمحلات التجارية، فيما يبدأ عند الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل للمواطنين.



ويستمر الحظر الجزئي حتى الساعة السادسة صباحا.



وقررت الحكومة استمرار العمل بالحظر الشامل يوم الجمعة، ونسب العمل في القطاع العام، والقطاعات المغلقة كما هي.