دراسة: الفرد يهدر 93 كغم من الغذاء سنويا في الأردن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشفت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030، أن مقدار الإهدار من الغذاء للفرد في الأردن بلغ نحو 93 كيلو غرام سنويا مقارنة بما مجموعه 121 كيلو غرام على المستوى العالمي.

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وقالت الاستراتيجية التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، إن مجموع الغذاء المهدر في الأردن وصل إلى نحو 935 ألف طن سنويا، في حين بلغ 931 كيلو غرام مليون طن على المستوى العالمي.



وأضافت أن فقدان وإهدار الأغذية لهما تأثير مضاعف على المياه في الأردن الذي يعد فقيرا مائيا، كما يمثلان إهدارا للموارد المستخدمة في الإنتاج مثل الأراضي والطاقة والمدخلات، وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، الإضافة إلى الأعباء التي تضاف على المنتجين والتجار والمستهلكين.



وأشارت الاستراتيجية إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه هدر الأغذية وفقدانها في الأردن تتمثل بالممارسات المتعلقة بالنظم الغذائية غير المثلى في جميع المراحل من الإنتاج إلى الاستهلاك وعدم وجود بيانات حديثة وكافية عن الفاقد والمهدر من الغذاء.



وتعد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أول استراتيجية يتم إعدادها للأمن الغذائي في الأردن تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإعلان عام 2021 عاما للأمن الغذائي وأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي.