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الإثنين، 09-11-2020 02:59 م

للطلبة الأردنيين للعام الدراسي 2021 / 2022

دعوة للاستفادة من منح دراسية في الخارج - روابط

تعليم


الوكيل الإخباري - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع السفارة الهنغارية في عمان واستناداً إلى خطة العمل للتعاون التربوي والعلمي الموقعة بين البلدين الصديقين عن بدء التقدم للاستفادة من المنح المقدمة في المراحل الدراسية (البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه) للطلبة الأردنيين للعام الدراسي 2021  / 2022 

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وجاء في بيان من الوزارة لـ"الوكيل الإخباري" ، أن ذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق  16 / 11 /  2020  وحتى يوم الجمعة الموافق 15 / 1 / 2021 .


ويمكن للطلبة الاطلاع على جميع الشروط والامتيازات الخاصة بالمنح وتقديم الطلب على الموقع الإلكتروني للجهة المانحة على الرابط الآتي:   https://stipendiumhungaricum.hu/ 


ووفق البيان " يشترط للطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح لمستوى درجة البكالوريوس، سواءً ممن استكملوا متطلبات الحصول على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في السنوات السابقة أو الطلبة المتوقع إنهائهم لمتطلبات الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بنجاح للعام 2021 أن لا يقل عمر الطالب المتقدم للاستفادة من منحة درجة البكالوريوس عن 18 سنة  بتاريخ 31  / 8 / 2021 .

 


كما يشترط للاستفادة من هذه المنح أن لا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها عن معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية وحسب السياسة العامة للقبول لدرجة البكالوريوس وفقاً للآتي:
 85% لتخصصي الطب وطب الأسنان.
 80% لتخصصات الصيدلة ودكتور صيدلة والهندسة.
 70% لتخصص التمريض والتخصصات الطبية المساندة وعلوم التأهيل.
 65% لباقي التخصصات.


كما تشترط الوزارة لحملة شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية ضرورة تصديقها أو معادلتها من وزارة التربية والتعليم الأردنية ، وفقا لتعليماتها النافذة.


وتؤكد الوزارة على جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح ولجميع المراحل (البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه) ضرورة الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها. ولمعرفة أسماء الجامعات الهنغارية المعترف بها يمكن الدخول إلى الرابط الآتي: http://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities 
كما تؤكد الوزارة بأن الطالب المقبول في العام السابق 2020 / 2021  ولم يلتحق بالدراسة في الجامعات الهنغارية بعد موافقته على المنحة ولم يبلغ الجانب الهنغاري بسبب عدم الالتحاق لا يحق له التقدم للمنح الهنغارية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام الدراسي الذي قُبل فيه.


علماً بأن المفاضلة ستتم بين الطلبة المتقدمين للاستفادة من هذه المنح استناداً لنتيجة أحد  امتحاني اللغة الانجليزية ( IELTS or TOEFL iBT)  وعليه فإن على الطالب تزويد الوزارة بوثيقة مصدقة حسب الأصول سارية المفعول) بحيث لا يزيد عمر الوثيقة عن عامين من الموعد المحدد لاستلام الوثيقة تتضمن نتيجته في أحد الامتحانين المذكورين (IELTS / TOEFL iBT) من خلال الرابط الآتي:  (http://rce.mohe.gov.jo/hungary2021/ ) مع ضرورة ارفاق رقم الطالب(Applicant ID Number)   الذي تقدم به للجامعات الهنغارية على الرابط المذكور أعلاه، علماً بأن الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي يوم الأربعاء الموافق 10/2/2021.

 

وتحث الوزارة الطلبة الذين ليست لديهم حالياً وثائق هذه الامتحانات(IELTS / TOEFL iBT)، التقدم لأحدها في مراكزها المعتمدة بالسرعة الممكنة  على أن يتحمل الطالب مسؤولية صحة البيانات والوثائق المقدمة، وفي حال الترشيح النهائي سيخضع الطالب لمقابلة شخصية وامتحان -سيُحدد موعدهما لاحقاً-من قبل الجهات الهنغارية.

 

 

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