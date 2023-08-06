دلال أبو آمنة تحيي حفلاً جماهيرياً على مسرح المدرج الروماني الجمعة المقبل

الوكيل الإخباري- تستعد الفنانة الكبيرة دلال أبو آمنة لإحياء حفل فني جماهيري على مسرح المدرج الروماني يوم الجمعة المقبل.



تفتح أبواب الحفل أمام الجمهور في تمام الساعة السادسة مساءً ويبدأ العرض في تمام الساعة الثامنة مساءً.



وعبّرت الفنانة دلال أبو آمنة عن حماسها الكبير وتشوقها للقاء الجمهور الأردني عبر مقطع فيديو ، قائلة : "كتير مشتاقة لألتقي بأهلنا وحبايبنا في الأردن. على المدرج الروماني، يوم 11 أب .. كتير كتير مشتاقة"



تتوفر التذاكر للحفل بأسعار مناسبة حيث تبدأ بـ 15، 20 ، و25 ديناراً للدرجة الخاصة ، وتذهب ربع عائدات الحفل لدعم مركز الحسين للسرطان



تباع التذاكر في (جفرا، أفندينا، كان (اللويبدة)، ليو ماك (اربد)) او عبر الموقع الالكتروني : انقر هنا

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