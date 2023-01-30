الإثنين 30-01-2023
الوكيل الاخباري

إعلان بدء التقدم بطلبات الالتحاق ببرنامج ماجستير الرياضيات في الجامعة الهاشمية

﻿دهس طفل عمره 5 سنوات في إربد

فيديو - الديوان الملكي يهنئ الملك بمناسبة ذكرى ميلاده الحادي والستين

الاتحاد العمالي العام في لبنان يدرس تنفيذ إضراب عام

الملكة تكتب للملك: ليس هناك نعمة أكبر من أن أسير رحلة حياتي بجانبك

وزير العمل: لن يكون هناك أي قرار بتصويب العمالة الوافدة

استقرار أسعار الذهب في الأردن الاثنين

ستولتنبرغ يدعو سيئول إلى توسيع مساعدتها لأوكرانيا

الدولار يتجه لتسجيل خسارة للشهر الرابع على التوالي

وزير التربية: خطة دمج وزارتي التربية والتعليم العالي أمام مجلس الوزراء

الإثنين، 30-01-2023 10:10 ص

﻿دهس طفل عمره 5 سنوات في إربد

بببببب


الوكيل الإخباري - تعرّض طفل يبلغ من العمر 5 أعوام للدهس، في محافظة إربد، مساء أمس الاحد، وفقاً للدفاع المدني. 

وقال الملازم أول عبد المجيد الترك من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، إنه تم نقل الطفل إلى مستشفى الاميرة بسمة التعليمي، وحالته العامة حرجة. 

اضافة اعلان

 

وبيّن الترك، خلال تقرير الدفاع المدني، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق جرش - عمّان، ونتج عن الحادث إصابتين متوسطتين، تم نقلهما إلى مستشفى جرش الحكومي. 

 

وأضاف أنه تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 1196 حالة إسعافية، إضافة إلى 106 حوادث إنقاذ، و 41 حادث إطفاء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
86991cc261c3863d5f12d5c388816167

إعلان بدء التقدم بطلبات الالتحاق ببرنامج ماجستير الرياضيات في الجامعة الهاشمية

ززز

فيديو - الديوان الملكي يهنئ الملك بمناسبة ذكرى ميلاده الحادي والستين

1 (1)

الملكة تكتب للملك: ليس هناك نعمة أكبر من أن أسير رحلة حياتي بجانبك

1672420508260

التعليم العالي تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

12023268508676390225

وفاة عشريني بحادث تدهور وصدم في عمّان

0L5A5727

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم

أخبار متعلقة
12023268508676390225

وفاة عشريني بحادث تدهور وصدم في عمّان

326190450_1431193110620712_2162431820079572517_n

وفاتان بحادثين منفصلين في عمان ومأدبا

324552077_2411448129003867_6026172435143353664_n

اصابة بحادث تدهور على طريق جرش عمّان - صور

321631740_837250037380214_4090599569983526309_n

6 إصابات بحريق منزل في جرش

11202219175113944159983

العثور على جثة شخص داخل مركبة تاكسي في عمان

main_image63b286dd892d6

اصابتان بالاختناق جراء تسرب غاز مدفأة في عمّان