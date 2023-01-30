﻿دهس طفل عمره 5 سنوات في إربد

الوكيل الإخباري - تعرّض طفل يبلغ من العمر 5 أعوام للدهس، في محافظة إربد، مساء أمس الاحد، وفقاً للدفاع المدني.



وقال الملازم أول عبد المجيد الترك من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، إنه تم نقل الطفل إلى مستشفى الاميرة بسمة التعليمي، وحالته العامة حرجة.



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وبيّن الترك، خلال تقرير الدفاع المدني، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق جرش - عمّان، ونتج عن الحادث إصابتين متوسطتين، تم نقلهما إلى مستشفى جرش الحكومي.



وأضاف أنه تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 1196 حالة إسعافية، إضافة إلى 106 حوادث إنقاذ، و 41 حادث إطفاء.

