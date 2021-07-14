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الأربعاء، 14-07-2021 09:07 م

دودين عبر الوكيل: توجه حكومي نحو عملية رقابية ووقائية صارمة

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين إن الحكومة تتوجه نحو عملية رقابية ووقائية صارمة.

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وأضاف دودين لـ الوكيل الإخباري أن الحكومة قلقة جدا من التراخي الذي تشهده لدى المواطنين، الأمر الذي يتطلب الامتثال لأوامر الدفاع، وتطبيقها بشكل صارم سواء على المواطنين أو المنشآت التي لا تلتزم بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

 

وأشار دودين إلى أن ارتفاع النسب المئوية للإصابات بشكل تدريجي، يفرض علينا الامتثال لأوامر الدفاع لمواجهة التراخي في الالتزام بشروط السلامة والوقاية، حتى لا يتكرر سيناريو الموجة الثانية .

 

وطمأن المواطنين بأن الحكومة اتخذت كافة التدابير والإجراءات لمواجهة أي طارئ، لافتا إلى أن الأردن لديها منظومة صحية متماسكة وقوية وقادرة ومجربة وعالية التدريب.

 




 

 


 

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