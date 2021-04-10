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السبت، 10-04-2021 10:32 ص

دودين لـ الوكيل : صلاة العشاء والتراويح في المنازل وتقليص ساعات الحظر الجزئي ليلاً في رمضان

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين للوكيل الاخباري إن الحكومة ستعلن الإثنين القادم عن قرارات جديدة بخصوص ساعات الحظر وإجراءات التعامل مع كورونا خلال رمضان.

وأضاف دودين أن "من هذه الإجراءات السماح بأداء الصلاة في المساجد لبعض الصلوات سيراً على الأقدام ومن الممكن أن تكون المغرب والفجر".

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واكد دودين ان الحكومة لم تناقش موضوع صلاة العشاء والتراويح خلال شهر رمضان مؤكدا انه لغاية الان ستبقى صلاة العشاء في المنازل . 

واشار دودين انه سيتم ايضا التوضيح حول السماح لخدمة التوصيل بالاستمرار بتقديم خدماتها حتى ساعات الفجر، ودراسة ساعات الحظر الجزئي ليتم تمديدها وفق التوصيات وإجراءات أخرى حول المنشآت السياحية وكذلك السعة المقعدية للحافلات والنقل العام . 

وأكد دودين أن القرار النهائي حول هذه الإجراءات سيصدر الإثنين بعد دراسة المناسب منها للتطبيق.

 




 

 


 

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