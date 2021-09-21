دودين لـ الوكيل : فحص كورونا سيكون غير مجاني قريبا ووداعا للإغلاقات

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين أنه سيصار إلى جعل فحص فيروس كورونا الـ ( بي سي آر ) غير مجاني خلال فترة قريبة في المراكز الحكومية .

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وبين دودين الثلاثاء لـ" الوكيل الإخباري" ، أن فحص كورونا حاليا يكلف الدولة الأمر الذي يستدعي العمل على اتخاذ قرار لجعله مدفوع الثمن، لافتا أن الفحص الواحد تكلف (15) دينارا .

ولفت دودين إلى أن هنالك تراخيا من قبل كثير من المواطنين بشأن الإقبال على اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

"أطالب وأدعو بالإسراع في الإقبال على التطعيم من أجل الوصول إلى المناعة المجتمعية والتخلص من الجائحة وحتى يصبح الوباء مرضا غير مقلقا كما هو حاليا خاصة مع فتح القطاعات والعودة إلى التعليم الوجاهي لطلبة المدارس " ، وفق دودين.

وأوضح أنّ الحكومة ساهمت في العمل على توفير كافة الوسائل والسبل من أجل تحفيز الأردنيين على تلقي المطعوم من خلال توفيره مجانا ، وكذلك فحص الفيروس ، وإنشاء مراكز التطعيم الخاصة التي يسهل وصولها من قبل المواطنين ومنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وشددّ على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي.

وشدّد على أهمية تلقي جرعتي اللقاح ، وعدم التخلف عن الجرعة الثانية وتابع " الجرعة الأولى تعطي مناعة بنسبة 33% أما في حال تلقي الجرعتين فإن نسبة المناعة تتجاوز 90% " .

وأشار إلى أنه بإمكان تطعيم أكثر من 100 ألف مواطن يوميا لتوافر المطاعيم في المملكة .

وبين إلى أنه للأسبوع 17 على التوالي يشهد الأردن استقرارا في الوضع الوبائي ، لافتا إلى أن الفحوصات الإيجابية لم تتعدى الـ5% .

" لن يكون هنالك عودة للخلف بشأن العودة إلى الإغلاقات ، فوداعا لها والحظر الشامل والجزئي ، ونأمل أن ترتفع وتيرة الإقبال على اللقاح خلال الفترة الحالية "، وفق دودين الذي لفت أن هنالك التزاما من قبل المؤسسات الحكومية بشأن أوامر الدفاع .