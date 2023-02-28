الثلاثاء 28-02-2023
الوكيل الاخباري

دورة أعوان المخدرات في مركز شابات الجيزة

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الثلاثاء، 28-02-2023 09:33 م

دورة أعوان المخدرات في مركز شابات الجيزة

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الوكيل الاخباري - نفذ مركز شابات الجيزة، دورة تدريبية بعنوان "أعوان المخدرات "، استمرت يومين، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية وإدارة مكافحة المخدرات ونادي العين الرياضي.

ووفقا لبيان مديرية شباب العاصمة اليوم الثلاثاء، أكدت رئيسة المركز باسلة صبيحي، أهمية الدور التشاركي لمؤسسات المجتمع المدني في محاربة المخدرات، وإيجاد بيئة مجتمعية خالية منها، مشيدة بجهود مديرية الأمن العام إدارة مكافحة المخدرات في حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

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