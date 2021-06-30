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الأربعاء، 30-06-2021 11:27 م

دورة تدريبية عن تصنيع الفواكه لسيدات بالأغوار الشمالية

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 الوكيل الاخباري - نظمت اللجنة العلمية بفرع نقابة المهندسين الزراعيين في إربد بالتعاون مع مركز الرمثا للبحوث الزراعية، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية تناولت "تصنيع الفواكه المجففة" في جمعية سيدات تلال المنشية الخيرية بلواء الاغوار الشمالية.اضافة اعلان


وقال رئيس الفرع المهندس ماجد عبندة، خلال افتتاحه الدورة،أن هذا النشاط يأتي ضمن رؤية النقابة في خدمة المجتمعات الزراعية والتنمية الريفية للسيدات في منطقة الاغوار وتهدف إلى فتح افاق جديدة لمشاريع صغيرة مدرة للدخل، اضافة الى التخفيف من الاختناقات التسويقية للمنتجات الزراعية بتحويلها من شكل إلى اخر قابل للحفظ والاستهلاك في اوقات عديدة. 

 




 

 


 

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