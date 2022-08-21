دورة تدريبية في الطفيلة حول الرسم على أحجار الفيروز

الوكيل الاخباري -نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين في الطفيلة، اليوم الأحد، دورة تدريبية حول الرسم والتشكيل على أحجار الفيروز، بمشاركة 25 شابة من الأردنيات والسوريات.



وقال رئيس اللجنة مدير الصندوق الأردني الهاشمي في الطفيلة علي البداينة، إن الدورة التي عقدت في قاعة الصندوق/ مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي تأتي ضمن مشروع الدعم المجتمعي الذي ينفذه الصندوق بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرا إلى أنها تهدف إلى شمول اليافعات بأنشطة التمكين الاقتصادي وتدريبهن على مهن وحرف ومهارات جديدة كالرسم على الأحجار ومنها حجر الفيروز.

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