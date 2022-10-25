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الثلاثاء، 25-10-2022 06:49 م

بدء فعاليات مؤتمر التغيّر المناخي في جامعة مؤتة

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الوكيل الاخباري - افتتحت كلية العلوم الاجتماعية في جامعة مؤتة بالتعاون مع كلية الزراعة، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الجغرافيّ الموسوم "بالتغيّر المناخي وآثاره على الموارد المائية والبيئية".

وقال رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان، خلال رعايته افتتاح فعاليات المؤتمر، إن الواقع البيئي والمائي بأمس الحاجة إلى تلاقي الأفكار وتبادل خبرات البحث العلميّ والتفكير الجاد باستخدام الطرق العلمية الحديثة في أساليب رصد تأثير التغيّرات المناخية على الموارد المائية والبيئية، وبالتالي على الإنتاج بأشكاله كافة.

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