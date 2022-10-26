حنيفات يعلن انطلاق مهرجان الرمان في إربد - صور

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الزراعة خالد حنيفات فعاليات مهرجان الرمان والمنتجات الريفية السنوي الرابع عشر بإربد اليوم بمدينة الحسن الرياضية ولمدة ثلاثة أيام والذي تنظمه مديرية زراعة محافظة اربد بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

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ويضم المهرجان أجود أصناف الرمان ومنتجاته المصنعة يدويا من الدبس والخل والخبيصة والمنتجات الطبيعية كالصابون و أكلات شعبية وتراثية وحرف وصناعات يدوية.



وأعلن وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات في كلمته خلال إطلاق المهرجان عن إعفاء كافة المشاركين والمشاركات في المهرجان من رسوم الطاولات حيث ستكون الرسوم مجانية وسيتم إعادة المبالغ المالية للمشاركين بهدف تقديم العون والدعم لهم وتشجيع وتحفيز كافة الأجنحة المشاركة .



وزاد ان مهرجان الرمان والمنتجات الريفية السنوي الرابع عشر لمحافظة اربد أصبح مطلبا شعبيا للمنتج والمستهلك على حد سواء حيث كان وما زال يهدف لتحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعيــة وثقافية وسياحية وزراعية ويعتبر من اهم المهرجانات الزراعية التي تنظم على مستوى المملكة ومعلما من المعالم الزراعية لهذه المحافظة .







