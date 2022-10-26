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الأربعاء، 26-10-2022 05:23 م

افتتاح فعاليات مهرجان الرمان والمنتجات الريفية في إربد

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الوكيل الاخباري - أفتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الرمان والمنتجات الريفية الرابع عشر في محافظة إربد، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وعدد من المسؤولين ومدراء الدوائر وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات دولية.

وقال الحنيفات، في حفل الافتتاح، إن وزارة الزراعة مستمرة في نهجها بتنظيم فعاليات رسمية وشعبية لترجمة رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في تحقيق الأمن الغذائي، وأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي، وتحويل التحديات أمام القطاع الزراعي إلى فرص استثمارية من خلال وضع خطط قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني.

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