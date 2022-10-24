وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الإثنين في مبنى الوزارة مع ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير الإقليمي في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن المهندس نبيل عساف مبادرة "لا_لهدر_الغذاء" والتي تعمل عليها الوزارة حاليا.



وقال حنيفات خلال عرضه رؤية المبادرة وأهميتها وأهدافها إن الهدر يتداول مع مختلف حلقات الإنتاج وسلاسل الإمداد من اختيار نوع الزراعة والذي يحتمل وجود فائض مما يؤدي إلى التلف، مرورا بمراحل النقل والتخزين والتي تحتمل هدر جزء من الغذاء إضافة إلى مرحلة الشراء والتي تحتاج إلى ثقافة واسعة في سلوك الشراء وحجم وكمية المنتجات ومدى الاستفادة منها عبر الاستهلاك وكمية التآلف من زيادة الشراء.

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