الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم نابلس

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل دور الناطقين الاعلاميين

الإثنين، 24-10-2022 10:22 م

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الإثنين في مبنى الوزارة مع ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير الإقليمي في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن المهندس نبيل عساف مبادرة "لا_لهدر_الغذاء" والتي تعمل عليها الوزارة حاليا.

وقال حنيفات خلال عرضه رؤية المبادرة وأهميتها وأهدافها إن الهدر يتداول مع مختلف حلقات الإنتاج وسلاسل الإمداد من اختيار نوع الزراعة والذي يحتمل وجود فائض مما يؤدي إلى التلف، مرورا بمراحل النقل والتخزين والتي تحتمل هدر جزء من الغذاء إضافة إلى مرحلة الشراء والتي تحتاج إلى ثقافة واسعة في سلوك الشراء وحجم وكمية المنتجات ومدى الاستفادة منها عبر الاستهلاك وكمية التآلف من زيادة الشراء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202223163814621947235

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

الدفاع المدني 4

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

10202223215935962330034

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

10202222174157374921004

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الأمن العام

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

99

الكرك: المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينظم لقاء حواريا حول تحديث القطاع العام

أخبار متعلقة
472284_1_1666016074

الحكومة: خطة تنفيذية لوقف هدر الغذاء في المملكة

وزارة الزراعة

الزراعة تطلق مبادرة لوقف هدر الغذاء في المناسبات

634bf6ab58c57

الحنيفات: الأردن ماضٍ لتطوير منظومة تقوم على أسس إنتاج الغذاء المستدام

لللل

الزراعة: تخصيص أراض للبوادي سيخلق أكثر من 500 فرصة عمل

وزارة الزراعة

حنيفات: الرعاية التي يحظى فيها قطاع الزراعة غير مسبوقة

311230558_415023890803622_5126641431150894530_n

الزراعة والفوسفات تبحثان سبل التعاون المشترك في التحريج