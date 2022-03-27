الإثنين 28-03-2022
الوكيل الاخباري

مواطنون عن أسعار الخضار: صينية الخضار تكلّف 12 ديناراً.. والحكومة الصقيع هو السبب

إيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

تراجع سعر الذهب عالميا 1% مع ارتفاع الدولا

هام من هيئة الطاقة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة

عويس: نسعى لإيجاد نظام بديل للتعليم الموازي

مراكز تجارية جديدة لصرف سلف المتقاعدين الشرائية

الإعلان عن توفر آلاف الوظائف في قطر - رابط التسجيل

مطالب بتأجيل تطبيق التعرفة الكهربائية إلى بعد رمضان

الدغمي يطلب التسجيل لانتخاب لجنة صحة وبيئة جديدة

الأحد، 27-03-2022 09:01 م

ديوان الخدمة ينظم ورشات لتحديد العدد الأمثل للموارد البشرية

s


 الوكيل الاخباري - نظم ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد، ورشات عمل تشاورية حول مسودة "منهجية تحديد العدد الأمثل من الموارد البشرية وادارة الفائض والنقص في دوائر الخدمة المدنية "، بالتعاون مع برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد سيجما الممول من الاتحاد الاوروبي.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر خلال افتتاحه برنامج الورشات التشاورية، بحضور أمين عام ديوان الخدمة المدنية المهندس مبارك الخلايلة أنه يشارك في الورشات ما يزيد عن 260 موظفا من مسؤولي وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية، وخبراء واعضاء الفريق الوطني للمشروع، وفريق العمل المتخصص من موظفي ديوان الخدمة المدنية، ومنظمين من برنامج دعم الادارة والحكم الرشيد – سيجما ومندوبي وسائل الاعلام.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
how-to-make-a-vegetable-tray

مواطنون عن أسعار الخضار: صينية الخضار تكلّف 12 ديناراً.. والحكومة الصقيع هو السبب

1648471500902

افتتاح أعمال دورة السلامة والصحة المهنية للتعاونيات الزراعية

62419d69c83c0

مؤسّسة التدريب المهني تستحدث مختبرا للطباعة ثلاثية الأبعاد

uxgk3odx

السفير آل ثاني: توجيهات لرفع حجم الاستثمار القطري في الأردن

بب

الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

1648467410704

وزارة الشباب تطلق مشروع نوادي البحث عن العمل

أخبار متعلقة
الصفدي 2

الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني

الجامعة الاردنية 2

مدعوون للمقابلة الشخصية في الجامعة الأردنية - أسماء

يييييييييييييييييي

الحكومة تُخصص 600 مليون دينار لتوليد الكهرباء من الماء

غ

الناصر: ديوان الخدمة ليس معنيا بحل مشكلة البطالة