ديوان الخدمة ينظم ورشات لتحديد العدد الأمثل للموارد البشرية

الوكيل الاخباري - نظم ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد، ورشات عمل تشاورية حول مسودة "منهجية تحديد العدد الأمثل من الموارد البشرية وادارة الفائض والنقص في دوائر الخدمة المدنية "، بالتعاون مع برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد سيجما الممول من الاتحاد الاوروبي.



وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر خلال افتتاحه برنامج الورشات التشاورية، بحضور أمين عام ديوان الخدمة المدنية المهندس مبارك الخلايلة أنه يشارك في الورشات ما يزيد عن 260 موظفا من مسؤولي وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية، وخبراء واعضاء الفريق الوطني للمشروع، وفريق العمل المتخصص من موظفي ديوان الخدمة المدنية، ومنظمين من برنامج دعم الادارة والحكم الرشيد – سيجما ومندوبي وسائل الاعلام.

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