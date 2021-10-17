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الأحد، 17-10-2021 05:47 م

ديوان المحاسبة : الرقابة الداخلية صمام الأمان الأول للمؤسسة والمنشأة

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، أهمية وحدات الرقابة الداخلية باعتبارها صمام الأمان الأول لأية مؤسسة أو منشأة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وأنها الجهة الأولى التي لديها الدراية الكافية بنشاطات وأنظمة وإجراءات العمل.

وقال حداد خلال افتتاحه، اليوم الأحد، دورة "معايير تقييم وحدات الرقابة الداخلية"، بمشاركة 20 موظفاً من 11 مؤسسة عامة، إن الديوان يعي أهمية الرقابة الداخلية وأخذ على عاتقه تطوير عملها والعمل على تحصينها من خلال المشاركة في إعداد نظام الرقابة الداخلية رقم (3) لعام 2011، ووضع معايير تقييم وحدات الرقابة الداخلية، والتي بدأ العمل بها، وفقا لتعميم دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مطلع العام الحالي.

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