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الأربعاء، 21-06-2023 11:48 ص

ديوان المحاسبة: نشر التقرير السنوي يؤكد على شفافية الديوان

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة ابراهيم المجالي ان التقرير السنوي الذي يقدمه الديوان الى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب لا يعكس الجهد الحقيقي للديوان.

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وقال المجالي خلال لقائه اليوم الأربعاء، في الديوان وفدا يمثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ان الشفافيه التي يتمتع بها الديوان من خلال نشر تقريره السنوي بعد تسليمه لأصحاب الولاية المتمثل بمجلسي الأعيان والنواب يأتي وفق المعايير الدولية التي تتيح للمواطن الاطلاع على التقارير الرقابية والتي تعكس أهمية الديوان الذي يعد المؤسسة الدستورية الرقابية الأولى في المملكة.


وأضاف ان الإجراءات التي يتبعها الديوان في عمله تنسجم وفق المعايير الدولية والتي نص عليها قانونه بأن تتوافق تقاريره مع المعايير الدولية للتدقيق المنبثقة عن منظمة الأنتوساي التي ينتمي لها ديوان المحاسبة.


وبين المجالي للوفد الزائر والذي ينفذ مشروع -"معا"- من أجل إدارة عامة مسؤولة وشفافية في الأردن" والذي يهدف تحسين النزاهة والمساءلة لدى القطاع العام في الأردن، أن الديوان يعد شريكاً في نجاح مؤسسات الدولة وتجلى ذلك بعقد ورش العمل والتدريبية المجانية لموظفي الدولة فضلاً عن مذكرة التعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتوحيد الجهود الرقابية في الحد من الفساد والهدر في المال العام من خلال تحويل القضايا التي يوجد بها شبهة فساد الى مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.


كما التقى المجالي مع وفد يمثل ضباط الأمن العام يزور الديوان للاطلاع على طبيعة عمل الديوان، وأكد لهم بأن ديوان المحاسبة والأمن العام يشتركان في حفظ الأمن المجتمعي والأمن الاقتصادي للدولة مع باقي مؤسسات الدولة.


واستعرض المجالي للوفد الذي يزور الديوان ضمن البرنامج التدريبي الذي تجريه مديرية الأمن العام لدورة (التزويد الفني رقم1) مراحل تأسيس الديوان والأساس الدستوري والقانوني لديوان المحاسبة مشيراً الى أنه من المتوقع ان يسلم الديوان تقريره رقم (71) الى مجلس الأمة مع بداية الدورة العادية للمجلس نهاية العام الحالي.


وتحدث عن مشاريع التوأمة الثلاث التي نفذها الديوان مع الأجهزة الرقابية في كل من بريطانيا والمانيا واسبانيا وهولندا واستونيا وبولندا والتي نتج عنها ادلة عمل وتدقيق تتواكب مع التطورات الدولية في العمل الرقابي مما انعكس على تدريب وتطوير مهارات مدققيه والتي بموجبها تم رفع تصنيف الديوان من الناحية الفنية وفق منظمة الأنتوساي الى درجة تصنيف (A).


وأكد المجالي للوفد الضيف أنه ونتيجة العمل الدؤوب على تطوير آليات عمل الديوان والمصداقية التي تتمتع بها تقاريره أن تم اعتماده من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي كمدقق معتمد للمنح والقروض التي تقدم للحكومة لافتاً الى أن وزارة التخطيط قامت مؤخراً بتوجيه كتاب شكر للديوان  نظير قبول الجهات المانحة الدولية لنحو (37) تقريراً صادراً عن الديوان دون أية تعديلات.


وأوضح المجالي بأن هذا الجهد الذي يعد واجباً وطنياً يؤمن به الديوان يقوم به نحو (300) مدقق يساعدهم نحو (190) موظفين خدمات مساندة على كامل رقعة الوطن.


 




 

 


 

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