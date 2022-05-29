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الأحد، 29-05-2022 04:36 م

ديوان المحاسبة يستضيف لقاء عربيا للرقابة على الاستثمارات

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الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم الأحد أعمال اللقاء التدريبي العربي المتخصص حول "الرقابة على الاستثمارات العامة" الذي ينظمه ديوان المحاسبة بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي).

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ويأتي عقد للقاء الذي يستمر حتى الخميس المقبل، في إطار تنفيذ خطة العمل لبرنامج اللقاءات العلمية والدورات التدريبية التي أقرها المجلس التنفيذي لـ "الأرابوساي" في اجتماعه الثاني والستين، الذي عقد في قطر مؤخرًا.


وقال أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، إن اللقاء يشكل فرصة لتعزيز مهارات وقدرات المشاركين من الأردن والدول العربية الشقيقة في الرقابة على الاستثمارات العامة، وبما يخدم العمل الرقابي العربي ويواكب التطورات التي تشهدها الدول العربية في مجال الاستثمار تحديدا.

 

من جانبه، أشار ممثل الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة سامي نويصر، إلى أهمية العودة التدريجية لعقد اللقاءات التدريبية بعد انحسار جائحة كورونا، وترجمة المحبة والإخاء بين الأشقاء العرب، معربا عن أمله في أن يحقق اللقاء أهدافه العلمية والعملية لخدمة أجهزة الرقابة العربية في مجال الاستثمارات العامة، وإحراز المؤشرات الإيجابية التي تسعى إليها المنظمة.


ويحاضر في اللقاء، خبراء وفنيون متخصصون في مجال الاستثمارات العامة من داخل ديوان المحاسبة وخارجه، وسيقدمون موضوعات تهدف إلى تنمية مهارات المتدربين العلمية والعملية من خلال تعريفهم بمفهوم الاستثمار وأهميته وأنواعه والأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمارات العامة ومدى الالتزام بها، إضافة إلى الخطط الاستراتيجية لمشاريع الاستثمارات العامة في نطاق خطط التنمية المستدامة.


وسيتعرف المشاركون على أهداف ومؤشرات قياس أداء الاستثمارات وحوكمة إدارتها، وتطبيقات لتحديد وتقييم مخاطر الاستثمارات وإجراءات الحد من هذه المخاطر من وجهة نظر المدققين.


ولتحقيق أكبر قدر من الاستفادة العلمية سيتم تغليب الجانب التطبيقي على النظري من خلال تطبيقات لتدقيق الاستثمارات العامة للأسهم والسندات والاستثمارات العقارية وإجراءات تدقيقها وفقاً للمعايير المهنية، ومتطلبات العرض والإفصاح في القوائم المالية، واستعراض تجربة ديوان المحاسبة الأردني وتجارب الدول المشاركة في اللقاء.


وتنطلق استضافة الديوان لهذا اللقاء من حرصه على تحقيق أهداف المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة، لا سيما الحفاظ على المال العام وحسن استغلاله واستثماره.


ويشارك في اللقاء 34 متدربا يمثلون 17 جهازا رقابيا أعضاء في "الأرابوساي" هي: السعودية، الكويت، البحرين، قطر، سلطنة عمان، المغرب، موريتانيا، تونس، ليبيا، مصر، السودان، لبنان، العراق، فلسطين، اليمن، سوريا، بالإضافة إلى الأردن.

 




 

 


 

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