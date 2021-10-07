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الخميس، 07-10-2021 06:28 م

ذوو سيدة أمريكية يتبرعون بأعضائها لإنقاذ حياة مرضى أردنيين

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الوكيل الاخباري - تبرع ذوو سيدة من الجنسية الأميركية، تبلغ 64 عامًا، بأعضائها، بعد أن توفيت بجلطة دماغية، وذلك بهدف إنقاذ حياة عدد من مرضى الفشل العضوي .

وقالت مدير مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء، الدكتور أنور النويري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن كوادر المركز لزراعة الأعضاء وبالتعاون مع الكوادر الطبية المعنية في مستشفى بالقطاع الخاص قاموا بفصل أعضاء المتوفية، وزرعها لمستحقيها من المرضى المسجلين على قائمة الانتظار الوطنية. 

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