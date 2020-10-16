رئاسة الوزراء تنشر الإجراءات الحكومية لمكافحة كورونا - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت رئاسة الوزراء ، عبر موقعها الرسمي على "الفيسبوك"، اليوم الجمعة "فيديو" يتناول إجراءات حكومية جديدة، لمكافحة فيروس كورونا ، تتمثّل بتأسيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة ، وفق ما أعلن عنه رئيـــس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونـــة في أول مؤتمر له الاسبوع الماضي .

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ولفت الخصاونة - في وقت سابق - أن أهمية المركز تأتي للوقوف على أهم مستجدات ومعطيات الوضع الوبائي الراهن فيما يتعلق بوباء كورونا ، من خلال لجنة مختصّة ، يقع على عاتقها اتخاذ إجـــراءات شأنها التخفيف من وطأة الفيروس في المملكة .

كما تم تعيين الدكتور وائل هياجنة، مسؤولا عن ملف كورونا بالأردن .



