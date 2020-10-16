الجمعة 16-10-2020
الوكيل الاخباري

إيعاز من وزير الصحة خلال زيارته لمستشفى الأمير حمزة - صور

رئاسة الوزراء تنشر الإجراءات الحكومية لمكافحة كورونا - فيديو

أسعار الذهب الجمعة 16/10/2020

رسالة هامة من وزير الصحة للأردنيين بعد تفشي كورونا

بدء حظر التجول الشامل في جميع مناطق المملكة

اطلاق صافرات الانذار تمهيداً لبدء الحظر الشامل

المغرب يسجل 46 وفاة جراء كورونا

فرنسا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

تركيا تسجل 66 وفاة بفيروس كورونا

الصحة البريطانية: 18980 إصابة و 138 وفاة جديدة بكورونا




الجمعة، 16-10-2020 02:30 م

للتخفيف من وطأة الفيروس

رئاسة الوزراء تنشر الإجراءات الحكومية لمكافحة كورونا - فيديو

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29
رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - نشرت رئاسة الوزراء ، عبر موقعها الرسمي على "الفيسبوك"،  اليوم الجمعة "فيديو" يتناول إجراءات حكومية جديدة، لمكافحة فيروس كورونا ، تتمثّل بتأسيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة ، وفق ما أعلن عنه رئيـــس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونـــة في أول مؤتمر له الاسبوع الماضي .

اضافة اعلان
 

ولفت الخصاونة - في وقت سابق -  أن أهمية المركز تأتي للوقوف على أهم مستجدات ومعطيات الوضع الوبائي الراهن فيما يتعلق بوباء كورونا ، من خلال لجنة مختصّة ، يقع على عاتقها اتخاذ إجـــراءات شأنها التخفيف من وطأة الفيروس في المملكة .

 

كما تم تعيين الدكتور وائل هياجنة، مسؤولا عن ملف كورونا بالأردن . 

 

 

 

 

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

إيعاز من وزير الصحة خلال زيارته لمستشفى الأمير حمزة - صور

خا

رسالة هامة من وزير الصحة للأردنيين بعد تفشي كورونا

9202026183349742709147

تحرير مخالفات لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

392225_1_1602837809-1

27 محطة محروقات تعمل خلال الحظر الشامل

pic_139321

وزير الشباب: نعمل على تعزيز نهج الإعتماد على الذات ورفع ميزات الشباب التنافسية

920205212635313702955

زريقات للوكيل : يتم استقبال حالات كورونا التي تحتاج عناية متوسطة او مركزة

أخبار متعلقة
5391bd15-565d-4c66-8466-08f9c23b85ed

سببان وراء حسم اتخاذ قرار الحظر الشامل

dddddd

لجنة الاوبئة تكشف عن اجراءات لمواجهة وباء كورونا بالاردن

920202017446728113977

كفرنجه : اغلاق مدرسة للبنين بعد اصابة احد طلبتها بكورونا

9202023234533897741098

تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا بالاردن اليوم

9202023165344721090161

تغيير على ايجاز كورونا الحكومي اليوم

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

وزير العمل يعلن عن قرارات هامة للعمالة الوافدة