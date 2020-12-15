الثلاثاء 15-12-2020
الوكيل الاخباري

الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

إطلاق 6 خدمات إلكترونية في هيئة الاستثمار

رئيس الأركان يتابع اختباراً عسكرياً لدبابة السينتارو

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

عجلون: مختبر لكشف نتائج عينات كورونا

لبنان: 13 وفاة و1264 إصابة جديدة بكورونا

سلطة المياه: محطة معالجة للمياه العادمة في الازرق بتكنولوجيا الواحة الاصطناعية

سلطنة عمان: 215 إصابة جديدة بكورونا

اندونيسيا: 155 وفاة و6120 إصابة جديدة بكورونا

ديوان المحاسبة: 17761 قضية اعتداء على المال العام منظورة لدى القضاء

الثلاثاء، 15-12-2020 08:40 م

رئيس الأركان يتابع اختباراً عسكرياً لدبابة السينتارو

333


الوكيل الاخباري - تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مجريات الاختبار العسكري لدبابة السينتارو التي ستدخل الخدمة حديثاً، والذي نفذته لجنة مشتركة من سلاح الصيانة الملكي والمنطقة العسكرية الوسطى ومدرسة الدروع الملكية في ميادين التدريب المخصصة.
اضافة اعلان

واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للعمليات والتدريب وقائد المنطقة العسكرية الوسطى، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إلى إيجاز عسكري قدمه قائد سلاح الصيانة الملكي، حول مراحل تجهيز آلية السينتارو والفحوصات التي أجريت لاختبار مدى ملاءمتها لطبيعة الأرض وقدرة الآلية في العمليات ودقتها في إصابة الأهداف.

واستعرض رئيس هيئة الأركان المشتركة مراحل اختبار الآلية من ناحية الأسلحة والمعدات والأنظمة المزودة بها وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منها، إضافةً إلى عملية تدريب طواقمها وتطوير قدراتهم على التعامل مع الآلية من خلال اشراكهم في دورات ذات اختصاص، وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي.

و التقى اللواء الركن الحنيطي المشاركين في الاختبار، ونقل لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والاحترافية العالية في تنفيذ الواجبات المنوطة بهم والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

يذكر أن السينتارو هي دبابة مدولبة إيطالية الصنع مسلحة بمدفع 105 ملم، ومصممة للعمليات الدفاعية والتعرضية. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202018182349671984204

إطلاق 6 خدمات إلكترونية في هيئة الاستثمار

12202014201254783193102

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

1608054893317

سلطة المياه: محطة معالجة للمياه العادمة في الازرق بتكنولوجيا الواحة الاصطناعية

1120201144851870736310

ديوان المحاسبة: 17761 قضية اعتداء على المال العام منظورة لدى القضاء

1608051369458

وزير التعليم العالي يطلع على تجربة جامعة الحسين التقنية في التعليم الإلكتروني

1220201402217937636327

عجلون: دورة عن مهارات التفاوض في حل النزاعات

أخبار متعلقة
12202014201254783193102

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

b8561d55afd02507112d4b5b2eb705f6

الجيش يحبط محاولة تسلل من سوريا

ش

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير الهنغاري

c946b2b1a97e3be16872fbdbb2cede10

الحنيطي يتقلد وسام البحرين من الدرجة الأولى

11202023201652598484056

رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس جامعة مؤتة

11202018182127208594037

رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الأسترالي