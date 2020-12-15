رئيس الأركان يتابع اختباراً عسكرياً لدبابة السينتارو

الوكيل الاخباري -

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تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مجريات الاختبار العسكري لدبابة السينتارو التي ستدخل الخدمة حديثاً، والذي نفذته لجنة مشتركة من سلاح الصيانة الملكي والمنطقة العسكرية الوسطى ومدرسة الدروع الملكية في ميادين التدريب المخصصة.واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للعمليات والتدريب وقائد المنطقة العسكرية الوسطى، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إلى إيجاز عسكري قدمه قائد سلاح الصيانة الملكي، حول مراحل تجهيز آلية السينتارو والفحوصات التي أجريت لاختبار مدى ملاءمتها لطبيعة الأرض وقدرة الآلية في العمليات ودقتها في إصابة الأهداف.واستعرض رئيس هيئة الأركان المشتركة مراحل اختبار الآلية من ناحية الأسلحة والمعدات والأنظمة المزودة بها وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منها، إضافةً إلى عملية تدريب طواقمها وتطوير قدراتهم على التعامل مع الآلية من خلال اشراكهم في دورات ذات اختصاص، وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي.و التقى اللواء الركن الحنيطي المشاركين في الاختبار، ونقل لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والاحترافية العالية في تنفيذ الواجبات المنوطة بهم والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.يذكر أن السينتارو هي دبابة مدولبة إيطالية الصنع مسلحة بمدفع 105 ملم، ومصممة للعمليات الدفاعية والتعرضية.