رئيس الأركان يستقبل المستشار الدفاعي البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة المستشار الدفاعي البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الفريق سامي سامبسون والوفد المرافق.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، التطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافةً إلى أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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