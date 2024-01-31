السفير الخطيب يقدم أوراق اعتماده للرئيس التركي

الوكيل الإخباري -

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قدم السفير حازم الخطيب، يوم أمس الثلاثاء أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية التركية ، رجب طيب أردوغان، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة لدى الجمهورية التركية، خلال مراسم جرت في القصر الجمهوري في العاصمة أنقرة.ونقل السفير الخطيب تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وتمنياته للشعب التركي بمزيد من التقدم والنماء.بدوره طلب الرئيس أردوغان نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وكما أبدى اهتمام الحكومة التركية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد من الجانب التركي رئيس دائرة الاتصال والإعلام برئاسة الجمهورية فخر الدين التون، والمستشار الأول للرئيس للسياسة الخارجية والأمنية عاكف قليج، ومستشار الرئيس سفر توران، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية جان ديزدار.