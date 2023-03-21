الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

وزير الخارجية: نحن دولة لن يهزها تصريح لشخص عنصري ومتطرف

وزارة المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 119.5 مليون م3

الحموري: جهود لرفع القيود عن بعض الجنسيات المقيدة لتشجيع السياحة العلاجية

التنمية تطلق حملة لمكافحة المتسولين خلال رمضان

الذهب عالمياً يهبط قبل كلمة الفيدرالي

تجار: الحركة التجارية الرمضانية أقل من السنوات السابقة

الملكة بمناسبة عيد الأم: شكرا لأنك دائما تذكرينا بما هو مهم في الحياة

المعونة الوطنية: صرف الدعم النقدي والمعونات المالية الشهرية الأربعاء

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من نابلس

المركزي يطرح فئة الـ 20 دينار للتداول

الثلاثاء، 21-03-2023 10:51 ص

رئيس الجامعة الأردنية يفتتح الاجتماع 29 للمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي

62211155-cb72-41f0-8f1a-42d288244d41


الوكيل الإخباري- افتتح رئيس مجلس إدارة المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي - رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس الإدارة الذي تم عقده على هامش المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية المنعقد في الجمهورية التونسية باستضافة جامعتي سوسة والمنستير.اضافة اعلان


وناقش المجتمعون بعد أن تقدم عبيدات بداية الاجتماع بالشكر الجزيل للأمانة العامة للاتحاد على تضمين المؤتمر العام لاجتماع مجلس الادارة للمجلس العربي، جملة من البنود  المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق٢٠٢٢، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة للاجتماع السابق، وأنشطة المجلس خلال العام ٢٠٢٢، إلى جانب إقرار أنشطة المجلس للعام الحالي ٢٠٢٣، والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٢، والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣.


وتجدر الإشارة إلى أنه قد حضر الاجتماع كل من الأعضاء  السادة الدكتور عمرو عزت سلامة والدكتور فواز الزغول والدكتور محمد الشعيبي والدكتور أشرف حيدر غالب والدكتور سمير النجدي والدكتور غالب الرفاعي، إلى جانب الدكتور خميسي حميدي والدكتور جهاد الخراز.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

وزير الخارجية: نحن دولة لن يهزها تصريح لشخص عنصري ومتطرف

337243750_166933616181844_5347317812024392267_n

اطلاق منصة التصدير الأردنية

M63A2668

وزارة المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 119.5 مليون م3

143-155308-typesmedical-tourism-important-places-world_700x400

الحموري: جهود لرفع القيود عن بعض الجنسيات المقيدة لتشجيع السياحة العلاجية

c809631f-db86-4df8-87e6-8bdd090442ca

التنمية تطلق حملة لمكافحة المتسولين خلال رمضان

0L5A1485 - Copy

المهندسين: التصريحات الإسرائيلية تزيد عزيمة الأردنيين على دعم الحق الفلسطيني

أخبار متعلقة
w

رئيس الجامعة الأردنية يشارك في فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في تونس

c997d5ba-الجامعة-الأردنية-scaled-1

طبيب طوارئ يروي تفاصيل وفاة موظف كافتيريا الجامعة الأردنية

unnamed

الجامعة الأردنية تحدد دوام الموظفين في رمضان

file

تمرين إخلاء وهمي في أردنية العقبة

e

الأردنية والمستقلة للانتخاب تخرّجان طلبة دبلوم السياسات الانتخابية

320239113547820022447

الجامعة الأردنية تحدد مواعيد المحاضرات في رمضان