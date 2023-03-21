رئيس الجامعة الأردنية يفتتح الاجتماع 29 للمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي

الوكيل الإخباري-

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افتتح رئيس مجلس إدارة المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي - رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس الإدارة الذي تم عقده على هامش المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية المنعقد في الجمهورية التونسية باستضافة جامعتي سوسة والمنستير.وناقش المجتمعون بعد أن تقدم عبيدات بداية الاجتماع بالشكر الجزيل للأمانة العامة للاتحاد على تضمين المؤتمر العام لاجتماع مجلس الادارة للمجلس العربي، جملة من البنود المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق٢٠٢٢، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة للاجتماع السابق، وأنشطة المجلس خلال العام ٢٠٢٢، إلى جانب إقرار أنشطة المجلس للعام الحالي ٢٠٢٣، والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٢، والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣.وتجدر الإشارة إلى أنه قد حضر الاجتماع كل من الأعضاء السادة الدكتور عمرو عزت سلامة والدكتور فواز الزغول والدكتور محمد الشعيبي والدكتور أشرف حيدر غالب والدكتور سمير النجدي والدكتور غالب الرفاعي، إلى جانب الدكتور خميسي حميدي والدكتور جهاد الخراز.