الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

بازار خيري بمركز شباب الشيخ حسين

الرئيس السوري يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

بدران رئيسا لجمعية الشؤون الدولية

بني مصطفى : 1718 طفلا يستفيدون من برنامجي الأسر البديلة والاحتضان

حقيقة رفع أسعار كافة أنواع الدخان في الأردن

السعودية تحدد ساعات دوام شهر رمضان

الأردن يشارك باجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

"تنفيذي عجلون" يبحث الاستعدادات لشهر رمضان الفضيل

تصادم مقاتلة سو-27 روسية بمسيرة أمريكية

تركيا: هزة أرضية بقوة 5.3 درجات مركزها شرق البحر الأبيض

الثلاثاء، 14-03-2023 09:27 م

الأردنية والمستقلة للانتخاب تخرّجان طلبة دبلوم السياسات الانتخابية

e


الوكيل الاخباري - نظمت الجامعة الأردنية والهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة المعهد الانتخابي الأردني/الدبلوم العالي في السياسات الانتخابية وإدارتها.

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية، الدكتور سلامة النعيمات، في كلمة ألقاها خلال حفل التخريج، الذي حضره عدد من أعضاء الهيئة التدريسية، مخاطبا الطلبة إنه حُقّ لهم أن يفعلوا، فهذه ثمرة إنجازهم وجهدهم وتعبهم، يقطفونها في هذا الحفل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

بازار خيري بمركز شباب الشيخ حسين

wwww

بدران رئيسا لجمعية الشؤون الدولية

12202215181528565279132

بني مصطفى : 1718 طفلا يستفيدون من برنامجي الأسر البديلة والاحتضان

22023289442970991069

حقيقة رفع أسعار كافة أنواع الدخان في الأردن

w

الأردن يشارك باجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

320233192514632914664

"تنفيذي عجلون" يبحث الاستعدادات لشهر رمضان الفضيل

أخبار متعلقة
320239113547820022447

الجامعة الأردنية تحدد مواعيد المحاضرات في رمضان

320238175250890485555

الجامعة الأردنية تنضم إلى تحالف الكومستيك

1678358370710

مستشفى الجامعة يجري عملية ورم غضروفي بتقنية التبريد

WhatsApp-Image-2021-04-18-at-11.08.56-AM

كتلة الكرامة: مال أسود يقتحم الجامعات الأردنية من بوابة الأندية

320237214252296809222

إطلاق مشروع تعزيز كفاءات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي الطفولة المبكرة

120231816614432661027

قرار بتأجيل أقساط قرض اسكان العاملين في الجامعة الأردنية