الأردنية والمستقلة للانتخاب تخرّجان طلبة دبلوم السياسات الانتخابية

الوكيل الاخباري - نظمت الجامعة الأردنية والهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة المعهد الانتخابي الأردني/الدبلوم العالي في السياسات الانتخابية وإدارتها.



وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية، الدكتور سلامة النعيمات، في كلمة ألقاها خلال حفل التخريج، الذي حضره عدد من أعضاء الهيئة التدريسية، مخاطبا الطلبة إنه حُقّ لهم أن يفعلوا، فهذه ثمرة إنجازهم وجهدهم وتعبهم، يقطفونها في هذا الحفل.

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