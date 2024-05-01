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الأربعاء، 01-05-2024 09:59 ص

رئيس الجامعة الأردنية يهنئ عُمّال الوطن في عيدهم

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الوكيل الاخباري- يتقدم رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات بخالص آيات التهنئة والتبريك إلى أسرة الجامعة بجميع كوادرها من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وإلى جميع العاملين في الوطن كل في موقعه، بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار من كل عام.اضافة اعلان


وأعرب عبيدات عن اعتزازه وتقديره لأسرة الجامعة وجميع العاملين فيها، مثنيا على جهودهم في سبيل الارتقاء بالجامعة نحو أسمى المراتب، لتكون دائمًا في المقدمة بسواعد المخلصين، والعمل بروح الفريق الواحد لبلوغ الجامعة مراكز متقدمة بين أفضل الجامعات عربيًّا وعالميًّا.

وفي هذه المناسبة، قال عبيدات "إننا نستلهم بثَّ روح العمل سبيلًا لارتقاء جامعتنا الحبيبة نحو أسمى المراتب، لتكون دائمًا في المقدمة، ولتواصل مسيرها قُدمًا بخطى جادّة لبلوغ مراكز متقدمة بين أفضل الجامعات عربيًّا وعالميًّا".

وتمنى عبيدات لجميع العمال دوام التقدم والازدهار في ظل راعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله.

 




 

 


 

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