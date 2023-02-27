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الإثنين، 27-02-2023 02:37 م

رئيس الجامعة الاردنية يدعو الطلبة للمشاركة في الأنشطة اللامنهجية

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الوكيل الاخباري- تزامنًا مع بداية الفصل الدّراسي الثاني، وكما عادته في العناية بالجامعةِ طلبةً ومرافقًا، وإيمانًا منه بأنَّ العمليّة التّعليميّة بحاجة لمُلاحظة عيانيّة، انطلق رئيس الجامعة الأردنيّة الدكتور نذير عبيدات في جولة تفقُّديّةٍ التقى بها أعدادًا من الطّلبةِ الذين افتتحوا فصلهم الدّراسيّ، مُخاطبًا إياهم عمّا يدور في صدورهم وعن احتياجاتهم ومقترحاتهم، ليدعوهم إلى عدم السّكون، بل الحركة في مرافقِ الجامعةِ المُتعدّدةِ من المكتبةٍ والإذاعة وعمادة شؤون الطّلبة، بل وحتّى الحركة في فضاء الجامعة الرقميّ على مواقع التّواصل الاجتماعي، وأيضا أن يمنحوا أنفسهم فرصة المشاركة في أنشطة الجامعة اللامنهجية والاستمتاع بمرافقها الجميلة وما توفره لهم من خدمات كثيرة لا بد أن يستفيدوا منها.اضافة اعلان

 
كما طرحَ عبيدات على الطّلبة سؤالًا عن مشاكلهم، وحثّهم على السّعي في حلِّ مشاكلهم وفق التشريعات الناظمة في الجامعة القاضية بالتّدرّج بدءًا بأساتذتهم ورؤساء أقسامهم إلى عمداء كلياتهم فعمادة شؤون الطلبة وصولًا إليه، مؤكّدًا أنّ مكتبه مفتوحٌ دومًا، كما اعتادوا، لسماعِ جميعِ الطّلبةِ، دون أن يغفلَ الإشارةَ إلى أنّ الطلبة هم عمادُ الجامعةِ، وأساسُ الفرح الذي يُسطّرُ سجلّاتها، وقال لهم "هنا تتشكل ملامحكم؛ فشكّلوا مساحات من الفرح والنجاح والتميز واصطحبوها إلى بيوتكم لتفرح بها أسركم ومحبيكم".
 
هذا وقد رافق عبيدات في جولته نواب الرئيس، الدكتور سلامة النعيمات والدكتور محمد الشريدة والدكتور أشرف أبو كركي والدكتورة إنعام خلف، إلى جانب مدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة الدكتور محمد واصف.

 




 

 


 

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