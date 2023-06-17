الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الديوان الملكي يرعى احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية بالزرقاء

بلدية شرحبيل بن حسنة تفتتح وحدة تمكين المرأة

هدنة جديدة في السودان لثلاثة أيام

محاضرة حول دور الشباب والمرأة في الأحزاب السياسية بالكرك

التربية : امتحان التوجيهي مشابه لنمط الدورات السابقة

محافظ جرش يشكل لجنة لحصر أعداد البرك والقنوات المائية

قافلة الأدب والإبداع بمادبا تجسد سيرة العلامة روكس بن زائد العزيزي

أب اردني يخطف الأنظار بحفل تخرج طفلته من الروضة - فيديو

ثقافة العقبة تنظم زيارة لمجلس النواب ومتحف الحياة البرلمانية

المناطق التنموية تنفي أي انقطاع للكهرباء بمشروع تلفريك عجلون

السبت، 17-06-2023 11:48 م

رئيس الديوان الملكي يرعى احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية بالزرقاء

wwrrryyy


الوكيل الاخباري - رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم السبت، الاحتفال الذي نظمه منتدى الزرقاء للثقافة وجمعية المتقاعدين العسكريين الأردنيين التعاونية ولجنة الكرامة للمحاربين القدامى بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، بمناسبة الأعياد الوطنية.

وقال العيسوي، في كلمة له خلال الاحتفال :"إننا نحتفل اليوم بمناسبات وطنية، وهي: ذكرى الاستقلال والجلوس الملكي والجيش العربي والثورة العربية الكبرى، التي تعد عنواناً للعز والكبرياء ومناسبة لاستذكار التضحيات الأردنية التي تعد مصدر فخر واعتزاز لكل الشعب الأردني".

وأضاف العيسوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد على الدوام اعتزازه وفخره برفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والجهود المخلصة التي بذلوها، وما زالوا يبذلونها في خدمة الوطن ورسالة الأمة وقضاياها.

وأشار إلى أن احتفال الأردنيين بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جسد العادات والتقاليد الأردنية الأصيلة، ورسخ اللحمة الوطنية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwrrr

بلدية شرحبيل بن حسنة تفتتح وحدة تمكين المرأة

620231423526124312052

محاضرة حول دور الشباب والمرأة في الأحزاب السياسية بالكرك

وزارة التربية والتعليم

التربية : امتحان التوجيهي مشابه لنمط الدورات السابقة

wwwwwwww

محافظ جرش يشكل لجنة لحصر أعداد البرك والقنوات المائية

wwwwrrr

قافلة الأدب والإبداع بمادبا تجسد سيرة العلامة روكس بن زائد العزيزي

wwww

أب اردني يخطف الأنظار بحفل تخرج طفلته من الروضة - فيديو

أخبار متعلقة
620235142154570855114

​بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي بالمدارس الحكومية الأحد

55

مذكرة تعاون بين مؤسسة الضمان ونقابة المقاولين

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

الحكومة تشرع بإعداد نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين

المدارس

تحويل 7.5 ملايين دولار إضافية لمشروع يدعم إصلاح التعليم في الأردن

0

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق يوم الأربعاء القادم

620233183945569113950

الديوان الملكي ينشر لقطات جديدة من زفاف ولي العهد