رئيس الديوان الملكي يرعى احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية بالزرقاء

الوكيل الاخباري - رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم السبت، الاحتفال الذي نظمه منتدى الزرقاء للثقافة وجمعية المتقاعدين العسكريين الأردنيين التعاونية ولجنة الكرامة للمحاربين القدامى بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، بمناسبة الأعياد الوطنية.



وقال العيسوي، في كلمة له خلال الاحتفال :"إننا نحتفل اليوم بمناسبات وطنية، وهي: ذكرى الاستقلال والجلوس الملكي والجيش العربي والثورة العربية الكبرى، التي تعد عنواناً للعز والكبرياء ومناسبة لاستذكار التضحيات الأردنية التي تعد مصدر فخر واعتزاز لكل الشعب الأردني".



وأضاف العيسوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد على الدوام اعتزازه وفخره برفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والجهود المخلصة التي بذلوها، وما زالوا يبذلونها في خدمة الوطن ورسالة الأمة وقضاياها.



وأشار إلى أن احتفال الأردنيين بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جسد العادات والتقاليد الأردنية الأصيلة، ورسخ اللحمة الوطنية.

اضافة اعلان