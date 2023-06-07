أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق يوم الأربعاء القادم

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

تنطلق أول قافلة للحجاج الأردنيين برا، يوم الأربعاء القادم الموافق 14 حزيران 2023، وفقاً لعضو جمعية وكلاء السياحة والسفر وممثل قطاع الحج والعمرة بلال روبين.

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وقال روبين اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" إن موسم الحج هذا العام سيتضمن تسيير 111 حافلة من الأردن إلى السعودية ضمن ثلاثة قوافل في 14 و 15 و 17 حزيران الحالي .



وأضاف أن حولي 3200 حاج أردني سيغادر جواً إلى الديار المقدسة مشيراً أنه عدد كبير مقارنة بالسنوات السابقة .



ونوه أن إقامة الحجاج في مكة والمدينة ستكون بفنادق بمستوى جيد، إضافة إلى خدمات الإعاشة في مكة والمدنية للحجاج مؤكداً على وجود خيام ألمانية مكيفة مع وجبات طعام في عرفة ومنى.

