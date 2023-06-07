الأربعاء 07-06-2023
الوكيل الاخباري

مجلس الأمن يناقش الوضع في أوكرانيا

بدء الاختبارات النهائية لطلبة المدارس الحكومية والعطلة الصيفية 27 حزيران

السير تكشف سبب حادث البادية الشمالية الذي أودى بحياة 9 أشخاص

إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال في أريحا

أمانة عمّان تفتتح اليوم أول عيادة متنقلة للإقلاع عن التدخين

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق يوم الأربعاء القادم

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

وفيات الأربعاء 7-6-2023

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأردن يستضيف اليوم اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية

الأربعاء، 07-06-2023 07:19 ص

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق يوم الأربعاء القادم

0


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
تنطلق أول قافلة للحجاج الأردنيين برا، يوم الأربعاء القادم الموافق 14 حزيران 2023، وفقاً لعضو جمعية وكلاء السياحة والسفر وممثل قطاع الحج والعمرة بلال روبين.

اضافة اعلان


وقال روبين اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" إن موسم الحج هذا العام سيتضمن تسيير 111 حافلة من الأردن إلى السعودية ضمن ثلاثة قوافل في 14 و 15 و 17 حزيران الحالي .


وأضاف أن حولي 3200 حاج أردني سيغادر جواً إلى الديار المقدسة مشيراً أنه عدد كبير مقارنة بالسنوات السابقة . 


ونوه أن إقامة الحجاج في مكة والمدينة ستكون بفنادق بمستوى جيد، إضافة إلى خدمات الإعاشة في مكة والمدنية للحجاج مؤكداً على وجود خيام ألمانية مكيفة مع وجبات طعام في عرفة ومنى.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

بدء الاختبارات النهائية لطلبة المدارس الحكومية والعطلة الصيفية 27 حزيران

888

السير تكشف سبب حادث البادية الشمالية الذي أودى بحياة 9 أشخاص

ز

أمانة عمّان تفتتح اليوم أول عيادة متنقلة للإقلاع عن التدخين

ديوان الخدمة

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

8

الأردن يستضيف اليوم اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية

الصفدي 2

وزير الخارجية يهنىء نظيره التركي بتولي مسؤولياته

أخبار متعلقة
w

إعادة توزيع مناصب مجلس نقابة الصحفيين

6

5 فنانين أردنيين يغنون للحسين بمأدبة عشاء الملك - اسماء

3 (1)

قصر زهران.. تاريخ احتضن أبرز حفلات الزفاف الملكية

ء

مسيرة بحرية الأكبر في خليج العقبة اليوم.. بمناسبة زفاف ولي العهد

52023281531391196829

الملكة تشكر الفنانين الاردنيين والعرب على أعمالهم بمناسبة زفاف ولي العهد

ننننننننننننن

وكلاء السياحة: 3 لقاحات على الأردنيين الراغبين في الحج تلقيها