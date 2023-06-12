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الإثنين، 12-06-2023 06:52 م

مذكرة تعاون بين مؤسسة الضمان ونقابة المقاولين

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الوكيل الاخباري - وقعت نقابة المقاولين الأردنيين، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، مذكرة تعاون، تهدف إلى توفير خدمات "الضمان" من خلال مكتب خاص لها داخل مقر النقابة لتسهيل على المقاولين.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، الدور المهم للنقابة والمقاولين، في رفد الاقتصاد الوطني، وتحريك عجلة قطاع الإنشاءات والقطاعات الاقتصادية بشكل عام.

وبين الطراونة أن سياسة المؤسسة تهدف إلى تقديم الدعم لجميع الجهات، والعمل على المساهمة في زيادة اشتراكات الضمان بما يصب في المصلحة العامة، لافتا إلى أن الضمان ينتهج سياسة التقسيط للمتضررين لدعم المشتركين، وعدم التوجه إلى المحاكم ورفع القضايا، لإبقائهم في سوق العمل.

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