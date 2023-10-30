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الإثنين، 30-10-2023 06:17 م

الملكة تلتقي مسؤولين من اليونيسف للاطلاع على جهود دعم أطفال غزة

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الوكيل الاخباري  - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله مع عدد من مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مكتب جلالتها بعمان اليوم، وذلك للحديث عن الأثر الكارثي على الأطفال جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي سيكون لها تداعيات سلبية طويلة المدى على حياة الأطفال والشباب لأجيال قادمة.

وقالت جلالتها، في منشور لها عبر منصة انستغرام عقب اللقاء، "كل الامتنان لليونيسف ولكافة المنظمات الإنسانية التي تبذل فرق عملها جهوداً مضنية على مدار الساعة لدعم أطفال غزة طوال هذه الحرب المروعة ، خلال لقائي مع عدد من مسؤولي اليونيسف اليوم".

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