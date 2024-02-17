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السبت، 17-02-2024 06:30 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الدباس وممثلين عن الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الإهتمام العالمي على الصعيدين السياسي والإعلامي، بجولة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الأوروبية، يعبر عن قوة وشجاعة الموقف الأردني، تجاه ما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم، وما يتعرض له الأشقاء في الضفة الغربية من انتهاكات وإجراءات تعسفية سافرة.

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جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي وفدين، الأول ضم ممثلين عن أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلابية للكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا، فيما ضم الوفد الثاني عددا من أبناء عشيرة الدباس. 

بدورهم أكد المتحدثون، خلال اللقاءين، وقوفهم خلف جلالة الملك داعمين لجميع مواقفه وجهوده المتواصلة لنصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والتزامهم بما تحتمه عليهم المسؤولية الوطنية في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.

 

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