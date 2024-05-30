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الخميس، 30-05-2024 04:34 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من رابطة قبيلة بني حميدة

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الاردن دولة رسالة، وهو منذ تأسيسه موئلا للعرب، وكان الهاشميون دوما في طليعة المدافعين عن الأمة وحقوقها، وتقديم الصورة المشرقة والمشرفة لها.

وأضاف أن الجهود التي يبذلها الأردن، بقيادته الهاشمية، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، في قطاع غزة والضفة الغربية، تنطلق من عقيدة أردنية هاشمية، عمادها التأكيد على عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الأمن والحياة والحرية والكرامة ودولته المستقلة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي وفدا من رابطة قبيلة بني حميدة.

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من جهتهم أعرب المتحدثون عن اعتزازهم وفخرهم بما تحقق في عهد جلالة الملك من تطوير وإنجازات، شملت جميع القطاعات، مؤكدين أن حكمة وحنكة جلالته قادت الوطن، عبر (25) عاما نحو التميز، ودرأت عنه ويلات وأزمات المنطقة وتداعياتها، وجعلت من الأردن واحة أمن واستقرار.

 

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