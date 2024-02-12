رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من أبناء الرمثا و عشائر آل خطاب

الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدا من أبناء وبنات لواء الرمثا ووفدا شبابيا من أبناء عشائر آل خطاب من محافظة معان، في لقاءين منفصلين.



وفي بداية اللقاءين، الذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك للحضور واعتزازه بهم وبجميع الأردنيين.



وأشار العيسوي، خلال اللقاءين، إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يبذل جهودا مكثفة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

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من جهتهم، عبر المتحدثون، خلال اللقاءين، عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة وجهوده المكثفة والمتواصلة لنصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.



وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية، داعمين ومؤيديين لمواقف جلالته التاريخية، وأنهم يقفون خلف جلالته، في جهوده المتواصلة لنصرة الأشقاء في فلسطين، والدفاع عن قضايا الأمة.