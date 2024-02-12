الإثنين 12-02-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان صادر عن القسام: مقتل 3 من المحتجزين الصهاينة الثمانية الذين أصيبوا أمس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد الرائد الطيار عمر العبادي

ورشة في إربد حول التربية الإعلامية والمعلوماتية

الاتحاد الأوروبي يحذر من مهاجمة إسرائيل لمدينة رفح

برنامج الغذاء العالمي: سكان غزة مصنفون بين أعلى 3 فئات للجوع

الملك يعزي بـ العبادي والخضير

إسرائيل تناشد الأمم المتحدة مساعدتها في إخلاء رفح

الأمير علي: المنتخب الوطني "الأول بعيوننا"

وزير الداخلية : الأجهزة الأمنية تمارس سياسة ضبط النفس مع هؤلاء

الإثنين، 12-02-2024 06:42 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من أبناء الرمثا و عشائر آل خطاب

1


 الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدا من أبناء وبنات لواء الرمثا ووفدا شبابيا من أبناء عشائر  آل خطاب من محافظة معان، في لقاءين منفصلين.

وفي بداية اللقاءين، الذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك للحضور واعتزازه بهم وبجميع الأردنيين.

 وأشار العيسوي، خلال اللقاءين، إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يبذل جهودا مكثفة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

اضافة اعلان

 

من جهتهم، عبر المتحدثون، خلال اللقاءين، عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة وجهوده المكثفة والمتواصلة لنصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية، داعمين ومؤيديين لمواقف جلالته التاريخية، وأنهم يقفون خلف جلالته، في جهوده المتواصلة لنصرة الأشقاء في فلسطين، والدفاع عن قضايا الأمة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
٣

القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد الرائد الطيار عمر العبادي

11

ورشة في إربد حول التربية الإعلامية والمعلوماتية

1

الملك يعزي بـ العبادي والخضير

ذ

الأمير علي: المنتخب الوطني "الأول بعيوننا"

4

وزير الداخلية : الأجهزة الأمنية تمارس سياسة ضبط النفس مع هؤلاء

1

الملك.. 25 عامًا من حمل رسالة السَّلام وإلقاء السِّلاح وسيادة العدالة في الأرض

أخبار متعلقة
88

العيسوي: الأردن لن يدخر جهدا لوقف الجرائم الإسرائيلية

1

الملك يعزي عشيرة القطيشات

888

العيسوي: الملك يواصل جهوده لحشد الدعم الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

1

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الزعبي

2

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي شيوخ ووجهاء وأبناء وبنات عشائر قبيلة بلي

0

رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء مبادرة (إحنا المستقبل) ووفدا من شباب "كلنا الأردن"