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الأحد، 11-02-2024 05:19 م

العيسوي: الأردن لن يدخر جهدا لوقف الجرائم الإسرائيلية

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، فعاليات اقتصادية ونسائية، في لقاءين منفصلين.

وفي مستهل اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، استعرض العيسوي جهود جلالة الملك عبدالله الثاني المكثفة والمتواصلة، التي يبذلها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومساعيه لتأمين استمرار وصول المساعدات الفورية والعاجلة للأشقاء هناك، الذين يتعرضون لأقسى أنواع الجرائم والوحشية.

وقال العيسوي إن الأردن لن يدخر جهدا، من أجل إيقاف الجرائم الإسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني، والتصدي لمخططات إسرائيل الرامية إلى تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم.

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بدورهم ثمن المتحدثون، في اللقاءين، حيث ضم اللقاء الأول وفدا من المستثمرين في محافظة إربد، والثاني وفدا يمثل فعاليات نسائية من محافظة الزرقاء، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين، والتي تجلت في الحراك الدولي والإقليمي الذي يقوده جلالة الملك، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتأكيد على ضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للأشقاء، التي كان الأردن أول من باشر في إيصالها.
 
وأكدوا اعتزازهم بمواقف جلالة الملك الثابتة والحاسمة والقوية لدعم الشعب الفلسطيني في مساعيه لنيل حقوقه المشروعة، ورفض تهجيرهم القسري من أراضيهم.

 

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