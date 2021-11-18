رئيس الوزراء يتسلم تقرير مركز التوثيق الملكي حول أرشيف الوزارات والمؤسسات

الوكيل الاخباري - تسلم رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، التقرير الذي أعده مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، حول حالة الأرشيف في وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة.



وأكد رئيس الوزراء، لدى تسلمه التقرير من مدير عام المركز الدكتور مهند مبيضين، وبحضور مستشار سمو الأمير علي بن نايف رئيس مجلس أمناء المركز، خالد العرموطي، أهمية هذا الجهد الذي يقوم به المركز في المحافظة على وثائق الدولة التي تشكل ذاكرة وطنية تهم تاريخ وحاضر ومستقبل الأردن وأبنائه.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مدير عام المركز حول التقرير وهو الأول من نوعه عن حالة أرشفة الوزارات والمؤسسات والذي يتزامن إعداده مع مئوية الدولة الأردنية.

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