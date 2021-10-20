الخصاونة : الحكومة ستقترح تعديلات إضافية محدودة على الدستور

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، ان الحكومة ستحيل مشاريع القوانين المتعلقة بمخرجات اللجنة الملكية بالتحديث السياسي إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال قبل انعقاد الدورة العادية المقبلة.



وأضاف في تصريحات في لقاء متلفز بث عبر التلفزيون مساء الأربعاء ان الحكومة ستقترح تعديلات إضافية محدودة على الدستور لاستكمال منظومة التحديث.



وبين ان هدفنا أن تتواءم مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية مع الأوراق النقاشية الملكية لتكون رافعة للنهوض الشامل.



وبين الخصاونة اننا سندافع عن مشاريع القوانين المتعلقة بلجنة تحديث المنظومة السياسية في مجلس الأمة لأنها تعبر عن التنوع السياسي والفكري في المجتمع الأردني.



ولفت ان الحكومة سترفع نسبة التمثيل الحزبي في مجلس النواب إلى 65% بعد ثلاث دورات انتخابية قادمة.



واعتبر الخصاونة ان عمل الأحزاب على أساس برامجي هو الطريق الأنسب للوصول لمبدأ الأغلبية في تشكيل الحكومات.



وبين الخصاونة ان العمل الحزبي أصبح مطلوبا ومرغوبا بما يفضي لأغلبيات برلمانية.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

