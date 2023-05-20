رئيس بلدية مادبا : 16 مليون دينار موازنة البلدية 2023 دون عجز

الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح إن مجلس البلدية صادق بجلسته المنعقدة اليوم السبت، على موازنة البلدية لعام 2023 والتي بلغت 16 مليون دينار دون عجز.



وأضاف الرواجيح أن الموازنة تضمنت عددا من المشاريع المهمة منها خلطات اسفلتية بواقع 2 مليون دينار وفتح وتعبيد طرق بكلفة 630 ألف دينار وإنارة شوارع بكلفة 100 ألف دينار ووحدات لد للإنارة بـ 11 ألف دينار بدعم وزارة الإدارة المحلية وغيرها.

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